الدبيبة ينزع صفة المناطق العسكرية عن غريان

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نزع الصبغة العسكرية عن المناطق العسكرية في غريان، وإحالتها إلى البلدية للتصرف فيها.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، زيارة تفقدية لمدينة غريان اليوم السبت، إن حكومته لا تنكر فضل غريان التاريخي فيما أسماه الدفاع عن العاصمة، حسب قوله.

والتقى الدبيبة، بعميد وأعضاء البلدية وعدد من مشايخ وأعيان وحكماء المدينة، للاستماع إلى احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

وأكد الدبيبة أن حكومته لن تنسى الجرحى والشهداء، أسرهم وأولادهم سيكونون في رعاية الحكومة، مؤكدا أنه جرى اعتماد المقترح المقدم من قبل عمداء وأعيان المدينة في زيارتهم لطرابلس .

وأوضح أنه تم اعتماد المنطقة التجارية جنوب غريان، بالإضافة إلى إقامة طريق الهيرة/جندوبة بعد سحب التعاقد من المقاول السابق، وطريق القواسم/ترهونة، وتم التعاقد على تنفيذ طريق غريان نالوت.

وأضاف أن في كلمته أمام أهالي غريان إن أولوية الزيادات في الرواتب ستكون من نصيب المعلمين، وخلال الشهور المقبلة ستزيد رواتب الشرطة، والصحة، مؤكدا أن هناك خطة لعمل رواتب موحدة في البلاد.