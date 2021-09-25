عقيلة صالح يحمل المجتمع الدولي مسؤولية بقاء الكبير في منصبه

حمل رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي والحكومات المتعاقبة مسؤولية بقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي في منصبه إلى الآن، مؤكدا أن مجلس النواب قام بواجباته تجاه هذه المسألة، لكن التدخل الخارجي حال دون وضع الأمور في نصابها.

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