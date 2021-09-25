«الدبيبة» يتفقد مشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم السبت، رفقة عدد من الوزراء مشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني الحيوي، وذلك للوقوف على سير الأعمال بالمشروع.

وذكرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، أن الزيارة تأتي ضمن خطة عودة الحياة والتي منها مشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني الحيوي الذي يعد أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة طرابلس بمدن سهل الجفارة والجبل الغربي، والذي توقفت الأعمال به منذ عشر سنوات.