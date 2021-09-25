القنصل الإيطالي في بنغازي وطبرق الأسبوع المقبل لبحث مشاريع التنمية

وقال المجلس، إنه سيتم التباحث بشأن عودة الشركات الإيطالية وامكانية التعاون مع الشركات للمساهمة في التنمية في مختلف المجالات، وكذلك سيتم العرض على القنصل امكانية العلاج في ايطاليا وذلك من خلال اللقاء مع مسؤولي الصحة في طبرق الأسبوع القادم.