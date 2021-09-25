القنصل الإيطالي في بنغازي وطبرق الأسبوع المقبل لبحث مشاريع التنمية

أعلن المجلس البلدي طبرق، أن القنصل الإيطالي يعتزم زيارة بنغازي وطبرق الأسبوع المقبل، وذلك لتناول التعاون بين جامعة طبرق والجامعات الايطالية مع بحث إمكانية توفير فرص لشباب بلدية طبرق لاستكمال الدراسة في إيطاليا وذلك من خلال الاجتماع مع الجامعة الأسبوع القادم.
وقال المجلس، إنه سيتم التباحث بشأن عودة الشركات الإيطالية وامكانية التعاون مع الشركات للمساهمة في التنمية في مختلف المجالات، وكذلك سيتم العرض على القنصل امكانية العلاج في ايطاليا وذلك من خلال اللقاء مع مسؤولي الصحة في طبرق الأسبوع القادم.
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