ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 September, 2021

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.

وتطرق المنفي في كلمته خلال ترأسه اجتماع دول جوار ليبيا المقام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد المنفي أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية مشيدا بمبادرات دول الجوار في دفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.