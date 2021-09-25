القبض على لصّين ومُزوّر أوراق في مرسى البريقة

ألقى عناصر قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن الهلال النفطي، القبض على مطلوبين مُتهمين بعدد من جرائم السرقة في منطقة مرسى البريقة.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية، أن الأول ليبيّ الجنسية، فيما يحمل الثاني الجنسية السودانية.

بالتزامن مع هذه العملية، ألقى عناصر القسم القبض على شخص يحمل الجنسية التشادية، لحيازته أوراقاً ليبية مُزوّرة، حصل عليها -حسب اعترافاته- مقابل 150 ديناراً ليبياً.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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