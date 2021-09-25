البدء في تنفيذ مشروع خزان مياه أرضي لإيصال المياه إلى كافة مناطق غريان

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت بلدية غريان في تنفيذ مشروع خزان مياه أرضي بسعة 500 متر مكعب في الفرع البلدي القواسم “الميامين – الراقوبة “، لإيصال المياه إلى كافة مناطق البلدية.

وقال عميد البلدية يوسف بديري في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذا المشروع بدء بتمويل من المجلس البلدي، وتنفيذ شركة غريان للتنمية والاستثمار المساهمة “شركة عامة”.

ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تستهدفها البلدية لإيصال المياه لكافة مناطق البلدية، ومنها الفرع البلدي القواسم ومنطقتي الميامين وأبي غيلان الذي لم تصله المياه منذ سنوات طويلة الأمر الذي أرهق المواطن واستقطع جزء كبير من دخله في شراء المياه بالصهاريج .

وأوضح بديري، أن البلدية انتهت من تنفيذ خط مياه بمحلة أبوزيان ومحلة المغاربة بالفرع البلدي بني خليفة بقطر 110مم داخل مخطط ابوزيان بطول اجمالي 4400 م منها 3700 م داخل محلة ابوزيان ويغذي حوالي 200 منزل، و700 م داخل محلة المغاربة ويغذي قرابة 20 منزل حسب الرسومات المرفقة بالعقد، مشيراً إلى أنه تم تسليمه الي شركة المياه لاستخدامه في إيصال المياه للمواطنين.

وأضاف بديري، أنهم باشروا في تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه في مخطط غريان المركز “المرحلة الثانية”، وتوصيلات المنازل بما فيها عدادات مياه المنازل في منطقة الظهرة وخلف كلية القانون .