نائب رئيس الحكومة يفتتح معرض ليبيا الزراعي السادس بتمنهنت

افتتح نائب رئيس الحكومة المهندس رمضان أبوجناح المعرض الزراعي في دورته السادسة المقام بمركز تمنهت للمعارض ببلدية وادي البوانيس والذي ترعاه حكومة الوحدة الوطنية والذي سيستمر إلى يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك في اطار مساعي الحكومة في خلق افاق جديدة لتشجيع وتحفيز التوجه للاعتماد على القطاع الزراعي.

وأوضح نائب رئيس الحكومة خلال كلمته أن الاهتمام في إقامة هذه المعارض يأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية لخلق نواة دمج ما بين القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي والاستثماري مما سيساهم في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني من خلال فتح مسارات جديدة لادوات استثمارية محلية تعتمد على مصادر تمويل وطنية ومحلية سيكون لها الأثر الكبير في تنوع الصادرات المحلية ويساهم بدرجة كبيرة في التأسيس لنواة نشاط تجارة العبور على مستوى دولي مما سيجعل من ليببا مقصد لعدد كبير جدا من ادوات الاستثمار العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة عبور ما بين دول مصادر المادة الخام في العمق الافريقي ودول التصنيع والاستهلاك على سواحل البحر المتوسط وهذا بدوره سيساهم في الحد من التصحر وخلق فرص عمل واستثمارات بشكل كبير جدا في الجنوب الليبي بشكل عام و هناك مساعي من طرف الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي وتوفير المناخ المناسب والامكانيات والدعم في هذا الاتجاه بالإضافة إلى رعاية ودعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص للعارضين والمشاركين لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام شريحة متخصصة ،وخلق فرص عمل وابراز الإنتاج المحلي في السوق الليبي.

كما دعا أبوجناح في كلمته الى تظافر الجهود من جميع الاطراف المعنية للمساهمة في تحفيز وتشجيع الانتاج الوطني والمحلي لما له من أهمية في هذا المجال.

وبحسب القائمين على المعرض فأنه سيكون فرصة للمشاركين والمهتمين بالإنتاج الزراعي والحيواني والبحري والصناعات القائمة على هذا النوع من النشاط المتنوع، إضافة الى عرض الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية والصناعية والبحرية و أنظمة الري وإدارة المياه وأنظمة الطاقة البديلة.

وذكرت اللجنة أنها خصصت أجنحة يتم فيها عرض المشاركين للمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتمور، والعسل، والسعفيات، والبذور، ومعدات الري، والآلات الزراعية.