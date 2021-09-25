الدغيلي: الانتخابات هي الطريق الوحيد للخلاص من الحالة الراهنة في ليبيا

العنوان-بنغازي

أكدت، عضوة ملتقى الحوار السياسي، الدكتورة سلوى الدغيلي، اليوم السبت، أن الانتخابات هي الطريق الوحيد للخلاص من الحالة السياسية الراهنة التي تعيشها ليبيا.

وقالت الدغيلي، في تغريدة، إن “إسقاط البرلمان لا يكون إلا بالذهاب الى انتخابات 24 ديسمبر”، مؤكدة أن “الانتخابات هي الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة التي تعيشها ليبيا هذه الأيام”.

وكتبت، الدغيلي في تغريدة أخرى، تقول: “لكل من يريد إسقاط البرلمان.. المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر”.

يأتي ذلك، بعدما تظاهر المئات، الجمعة، في العاصمة طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب الليبي.

المظاهرة، جاءت احتجاجا على حجب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والإبقاء عليها كحكومة تصريف أعمال.

وجرى، خلال المظاهرة التي حشد لها أنصار حكومة الوحدة وجماعة الإخوان المسلمين وكذلك دار الإفتاء التي يرأسها المفتي المعزول من قبل البرلمان الشيخ الصادق الغرياني، رفع لافتات تطالب بإسقاط مجلس النواب.