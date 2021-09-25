أسوشيتد برس: ليبيا شهدت فشلاً بشأن اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات

كتبت وكالة “أسوشيتد برس”، في تعليقها على احتجاج المئات بميدان الشهداء على سحب الثقة من الحكومة، أن قرار مجلس النواب، يُمثّل تحدياً للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، ويُعيق الجهود المبذولة لتوحيد ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.

وأضافت الوكالة الأمريكية في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن الليبيين اعتبروا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خطوة إلى الأمام، والمُضي قُدماً نحو إنهاء الانقسامات في البلاد، لكن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب أظهرت استمراراً للتوترات السياسية.

وأشار تقرير الوكالة، إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، حلّت محلّ إدارتين متنافستين، وكان هدفها الرئيسي التحضير للانتخابات بحلول 24 ديسمبر، لكن السياسيين فشلوا في وضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات التي تبيّن كيفية إجراء التصويت.

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