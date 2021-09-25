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مؤسسة جبر الخواطر تقوم بزيارات بالبلدية الشرقية

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قام فريق جبر الخواطر للأعمال الخيرية والتطوعية والذي ضم مجموعة من المؤسسات الخيرية من مختلف مناطق ليبيا بزيارة مشغل الخياطة بمنطقة تويوي ببلدية الشرقية، والذي سيتم افتتاحه قريبا، ما سيساهم في رفع مستوى الخدمات لدى المنطقة خاصة للعنصر النسائي وتحسين الوضع المعيشي خلال هذه المشاريع الصغرى.

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قناة ليبيا

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