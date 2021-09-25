النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة 6 مهاجرين بالقرب من الحدود السودانية

أمر مكتب النائب العام في ليبيا بالتحقيق في وفاة عدد من المهاجرين بالقرب من الحدود الليبية-السودانية، نتيجة نقلهم من قبل عناصر شبكة تهريب منظمة عبر المسالك الحدودية إلى الداخل الليبي وتركهم في الصحراء بعد ذلك، دون مدهم بأي وسائل تساعدهم على مغادرة مكان تواجدهم.

وذكرت وكالة الأنباء، السبت، أن نيابة الكفرة الإبتدائية أخذت التحقيق في الواقعة حيث استهلت إجراءاتها بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها .

ووفق الوكالة، أسفرت التحقيقات عن استجلاء غموض الواقعة، بإثبات وقوع الجريمة التي ارتكبت مادياتها بنقل عدد 28 مهاجرا من السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية؛ وتخلى بعد ذلك الجناة عن 14 مهاجرا في وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، مما تسبب في وفاة 6 مهاجرين، بينما تاهَ البقية في الصحراء.