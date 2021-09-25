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المنفي: إجراء الانتخابات في موعدها خطوة مهمة لبناء الدولة الديمقراطية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال ترأسه اجتماعاً رفيع المستوى لدول جوار ليبيا في نيويورك؛ أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كخطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع شدد على أهمية استقرار ليبيا، والدور المناط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، تحفظ سيادة البلاد، بمنأى عن أي تدخلات خارجية، مع التركيز على أهمية الدور الأفريقي في حل الأزمة الليبية.

وأشاد المنفي، بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي، إلى جهود توحيد المؤسسات، وآلية عمل توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل الجميع بنتائجها، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس.

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قناة 218 الليبية

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