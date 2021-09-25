غوتيريش ووزير خارجية تونس يناقشان جهود دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا

نيويورك 25 سبتمبر 2021 ( وال )- جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، ” أنطونيو غوتيريش “، شكره وتقديره لتونس على ما تقدّمه من تسهيلات لعمل البعثة الأممية في ليبيا، ولما تُبذله من جهود للإسهام في دفع مسار التسوية السياسية بها.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية التونسي ” عثمان الجرندي “؛ على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة أهمّ التطوّرات الجارية في المنطقة والعالم، ولاسيّما الوضع في ليبيا.

من جهته، أكّد وزير الخارجية التونسي التزام بلاده الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، من منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، بعيدًا عن أيّ مصالح ضيقة أو مآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

كما شدّد على أهميّة مساعدة الليبيين على تجسيد الاستحقاقات القادمة، خاصّة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في 24 ديسمبر المقبل.

وأبلغ ” الجرندي” الأمين العام للأمم المتحدة؛ دعوة رئيس الجمهورية ” قيس سعيد ” للمشاركة في القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر 2021، حول موضوع الاتصال الرقمي في خدمة التنمية، مشيرًا إلى ما يفتحه هذا المجال من آفاق لدعم قيم السلم والأمن في العالم وتعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الشعوب، وهو ما يتماشى مع ما جاء ضمن توصيات تقرير الأمين العام حول “أجندتنا المشتركة”. (وال)

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