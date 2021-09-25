إجماع دولي على إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها وانسحاب المرتزقة

أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا للتباحث حول الملف الليبي، أكد على تنظيم انتخابات ديسمبر في موعدها، كما دعى مجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة بسرعة مع انسحاب المرتزقة الأجانب.
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قناة ليبيا
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