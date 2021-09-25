وزير الخارجية المصري: نؤكد دعمنا لخارطة الطريق الليبية المؤدية لانتخابات 24 ديسمبر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن “مصر تدعم مسار خارطة الطريق التي توافق حولها الأشقاء في ليبيا، والتي تحدد فيها عقد الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مع ضرورة التعامل مع قضية خروج القوات الأجنبية وحل الميليشيات وخروج الأجانب”.

شكري، خلال لقاء خاص عبر قناة “النيل للأخبار” المصرية، اليوم السبت، قال: “أن تشكيل حكومة ليبية منتخبة وعمل مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا يمثل عودة ظهور لإرادة الشعب الليبي”.

وأضاف: “مصر تدعم هذا المسار وتتفاعل مع الأشقاء في ليبيا لدعم هذه الجهود ونستمر فى إطار الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ومجلس الأمن وبرلين لدعم هذا المسار والتأكيد على ضرورة الوفاء بكل هذه الاستحقاقات “.

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