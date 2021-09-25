الأمين: “لعبة الابتزاز” انتهت.. و”عقيلة سقط”

علق الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، تعليقا على تظاهرات “جمعة إسقاط البرلمان” التي دعا إليها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رداً على سحب الثقة منه.

كتب الأمين، على فيسبوك، قائلًا: “‏لعبة الابتزاز انتهت بجولة تزوير نزع الثقة “‎القشة” ولكن ‎عقيلة سقط بتوقيعها و ‎حفتر خسر برلمانه و نوابه ، مع سقوط أقنعة ‎نواب آخرين وراء ساتر التصويت الفاضح” على حد تعبيره.