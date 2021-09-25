هل تكفي قيمة  “222.73” دولار أمريكي للوصول إلى أوروبا

أخبار ليبيا 24 – تقرير

بثمن بخس لم يتجاوز الــ 1000 ألف دينار ليبي ما يعادل “222.73 دولار أمريكي” يحلم بعض المهاجرين من الجنسية المصرية بالهروب من مصر والعيش حياة جديدة في أوروبا عبر مدينة بنغازي.

قوات الأمن في شرق ليبيا تمكنت في الآونة الأخيرة من ضبط مجموعة من المهاجرين الذين حاولوا مغادرة ليبيا بشكل غير قانوني عبر قوارب الموت إلى أوروبا .

واعتقلت قوات البحث الجاني بمديرية أمن بنغازي شبكة من مهربي البشر تتكون من ليبيين وأشخاص يحملون الجنسية المصرية، تقوم بجلب الأجانب إلى الأراضي الليبية من جمهورية مصر العربية “خلسةً” ، ثم تحاول تهريبهم إلى إيطاليا إلى المجهول .

وتمكنت قوات الأمن من تفكيك الشبكة بعد جمع قدر كبير من المعلومات عن جميع أعضائها .

وبعد أن رصدت قوات الأمن تحركات هذه الشبكة ومعرفتها بأوقات ومكان تواجدهم داخل مدينة بنغازي، أعدت لهم كمينًا محكمًا وتم ضبطهم متلبسين.

واعترف أفراد العصابة “الجناة” أنهم تلقوا مبلغ 1000 ألف دينار ليبي “221.73 دولار أمريكي” مقابل تهريب شخص واحد، حيث تم استدراج الشاب المصري في فخ بهدف كسب المال فقط .

وانتشرت قصص معاناة المهاجرين في ليبيا بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، ونقلت صورًا مرعبة عما يعانيه المهاجرين سواء في مراكز الاحتجاز أو عبر رحالات الموت من مكان إقامتهم إلى وصولهم إلى المكان المرد الوصول إليه .