ليبيا بين سندان حلم الوصول للانتخابات.. ومطرقة الساسة المختلفين

يبدو أن المشهد السياسي الأخير.. يعيد حالة من التوجس والترقب في ظل ضبابية المواقف الأخيرة وحالة التصعيد التي تسعى إليها بعض الأطراف، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التي لم تعد تفصلنا عنها سوى أشهر معدودات، وحلم وصول المواطن إلى صندوق الاقتراع ليختار مرشحه القادم في عملية ديمقراطية، تمهد لفصل جديد من فصول الحياة السياسية القادمة.
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قناة ليبيا
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