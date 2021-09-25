الجزائر: تضامننا ثابت مع ليبيا لاستعادة أمنها واستقرارها

جدَّد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة التأكيد على تضامن بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على سيادتها ووحدتها.

وجاءت تصريحات لعمامرة خلال مشاركته، في الاجتماع الوزاري بنيويورك، الذي بادر بعقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لطرح رؤيته في سبيل تجسيد استحقاقات خارطة الطريق وإنهاء الأزمة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المنفي أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، استضافة ليبيا مؤتمرًا دوليًّا في أكتوبر المقبل لدعم إنجاح العملية السياسية، ودعا الأطراف المعنية والمؤسسات الأمنية والسياسية للاجتماع من أجل ضمانات إجراء انتخابات مقبولة النتائج.

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