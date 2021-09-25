ورشة عمل حول دور الدراسات العليا بتعزيز كفاءة أداء التعليم العالي بجامعة الجفرة

نظمت جامعة الجفرة ورشة عمل تحت عنوان، دور الدراسات العليا والبحث العلمي في تعزيز كفاءة أداء التعليم العالي، إذ ألقيت خلالها العديد من البحوث العلمية، منها جودة وكفاءة التعليم الجامعي، ودور الدراسات العليا والبحث العلمي في تعزيز كفاءة أداء التعليم العالي.

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