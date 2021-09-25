«هاتف ليبيا» تتعاقد مع شركة إيطالية لتطوير البنية التحتية للاتصالات

أعلنت شركة هاتف ليبيا عقد شراكة، مع شركة «ريتليت ميد» الإيطالية، المتخصصة في إدارة وتشغيل البنية التحتية للألياف البصرية وإدارة البيانات.

وأكد د. فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تتبناه الشركة، والمتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات في ليبيا، وتأهيل الشبكة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، أن الشركة تهدف إلى تقديم خدمات مؤمنة موثوقة ومتطورة تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتخلق بيئة عمل جديدةً بعيدةً عن الاعتماد على الدولة وقطاع النفط.