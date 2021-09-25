المنفي يلتقي أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى «العمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع رئيس وأعضاء البعثة، حيث بحث اللقاء مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.

– بالصور: المنفي يترأس اجتماع دول جوار ليبيا في نيويورك

واستعرض رئيس البعثة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، التحديات التي تواجه البعثة ومشاركاتها لجان الجمعية العامة، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ويتواجد المنفي رفقة وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش منذ الإثنين الماضي، في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وترأس مساء الجمعة، اجتماع دول جوار ليبيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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