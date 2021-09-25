المنفي يدعو لتوافق المرشحين على الإطار القانوني قبل عملية الاقتراع

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن نيّته حثّ المرشحين في الانتخابات القادمة، على عدم المشاركة، إلّا بوجود توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت، وقبول النتائج.

ونقلت وكالة رويترز، عن المنفي قولهُ: “التوافق يهدف إلى ضمان سيرِ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما خُطط لها سلفاً على أن تُنجز في 24 ديسمبر”.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن ضبابية المشهد بشأن الانتخابات والمرحلة القادمة يُعدُّ خطراً بحدّ ذاته، مضيفاً أن المشكلة ليست قانونية فحسب، وإنما سياسية أيضاً.

ويرى المنفي، أن الأساس القانوني للانتخابات، يجب أن يحظى بتوافق كلٍّ من البرلمان ومجلس الدولة، إلى جانب التزامهما بالجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي في ختام تصريحاته، على ضرورة التضحية في حالة عدم التوافق، وذلك بخروج المرشحين بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي، من التقدم إلى الانتخابات القادمة، مؤكدًا حرصه عدم التدخل شريطة توافق الأجسام السياسية والتشريعية، على الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

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