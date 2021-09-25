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اختتام دورة تدريبية بعنوان الحجز الإداري في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت بمقر مراقبة الخدمات المالية بنغازي، دورة تدريبية بعنوان، الحجز الإداري. الدورة استهدفت موظفي الحجز الإداري بإدارات فروع الضرائب بالمنطقة الشرقية، وذلك عقب إتمام اتفاقية التعاون المشترك بين مركز الدراسات المالية ومصلحة الضرائب العامة.

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قناة ليبيا

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