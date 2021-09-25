نصية: التنمية بديلا عن الانتخابات مصطلح جديد لـ “تيار الفوضى”

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اعتبر، عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، اليوم السبت، أن رفع شعار التنمية بديلًا عن الانتخابات هو مصطلح جديد لـ “تيار الفوضى”.

وشدد نصية، في تغريدة على تويتر، الأحد، على ضورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر القادم.

وكتب نصية:”التنمية بديلًا عن الانتخابات، مصطلح جديد من تيار الفوضى. لا بديل عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر”.

ودعا نصية المفوضية العليا للانتخابات إلى البدء في إجراءات تفعيل قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

وقال: “على المفوضية العليا للانتخابات البدء في اجراءات تفعيل قانون انتخاب الرئيس”.

وأكد نصية، على أن قانون انتخاب البرلمان سيصدر عن مجلس النواب الأسبوع القادم.