النائب العام يعلن القبض على شبكة تهرب البشر بين ليبيا والسودان

ليبيا – أعلن مكتب النائب العام القبض على شبكة تهريب مهاجرين؛ مؤكدا أن النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لنقلهم مهاجرين غير نظاميين إلى داخل البلاد، ما أدى إلى وفاة عدد منهم.

مكتب النائب العام بيّن في بيان بحسب المكتب الاعلامي التابع له أن عملية القبض جاءت بعد تحقيق نيابة الكفرة في بلاغ مقدم من المهاجر محمد آدم، مفاده وفاة عدد من المهاجرين قرب الحدود الليبية السودانية.

وأوضح أن المهاجرين الذين بلغ عددهم ثمانية وعشرين، هم من جمهورية السودان، ونقلوا إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية؛ ليتخلى الجناة عن أربعة عشر منهم في وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، ما تسبب في وفاة ستة مهاجرين، بينما تاه البقية في الصحراء.

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