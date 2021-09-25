وزيرا خارجية تونس والنيجر يبحثان الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا

نيويورك 25 سبتمبر 2021 (وال)- بحث وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي؛ مع نظيره النيجري ” حاسومي ماسادو “، سُبل إنهاء معاناة الشعب الليبي؛ بما يُهيئ له أرضية التفرغ لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده ” الجرندي” مع ” ماسادو “، على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتّحدة المنعقدة بنيويورك الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدوّلية، وخاصّة الوضع في ليبيا وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وأكد ” الجرندي ” خلال اللقاء؛ التزام بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين، لمساعدتهم على التوصُّل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار.

كما ناقش الجانبين أيضًا الأوضاع في منطقة الساحل، وجرى التشديد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدّولية، للتصدي لخطر الإرهاب في هذه المنطقة بصفة خاصّة وفي القارة الأفريقية عمومًا.

في ما يتعلّق بعضويّة البلدين في مجلس الأمن، أتفق الوزيران على أهمّية مواصلة التنسيق والتشاور والتّضامن صلب المجموعة الإفريقية A3+1، فيما يتصل بالمسائل الإفريقية وبقية المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، لاسيما في ضوء الدور الفاعل الذي ما فتئت تضطلع به المجموعة في مساندة القضايا الإفريقية سواء في مجلس الأمن أو في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال