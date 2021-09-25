وزير خارجية تونس لـ” غوتريش “: بلادنا ملتزمة بدعم المسار السياسي في ليبيا

التقى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، ،بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات الاجتماع رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الخارجية التونسية، تناول اللقاء أهمّ التطوّرات الجارية في المنطقة والعالم، ولا سيّما الوضع في ليبيا، حيث جدّد الأمين العام شكره وتقديره لتونس على ما تقدّمه من تسهيلات لعمل البعثة الأممية في ليبيا ولما تبذله من جهود للإسهام في دفع مسار التسوية السياسية بها.

وأكّد وزير الخارجية التونسي، التزام تونس الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا من منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، بعيدا عن أيّ مصالح ضيقة او مآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، مشدّدا على أهميّة مساعدة الليبيين على تجسيد الاستحقاقات القادمة وخاصّة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة ليوم 24 ديسمبر 2021.

ووجه الوزيرلـ” الأمين العام” دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة يومي 20 و 21 نوفمبر 2021 حول موضوع الاتصال الرقمي في خدمة التنمية، مشيرا في هذا الإطار، إلى ما يفتحه هذا المجال من آفاق لدعم قيم السلم والأمن في العالم وتعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الشعوب، وهو ما يتماشى مع ما جاء ضمن توصيات تقرير الأمين العام حول “أجندتنا المشتركة”.