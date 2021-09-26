المشري يؤكد ضرورة «التوافق» حول قوانين الانتخابات والابتعاد عن «الخطوات الأحادية»

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضرورة «التوافق» بشأن قوانين الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وحض على «عدم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه المشري من السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، وتطرق الجانبان إلى «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها»، إضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وفق بيان صادر، الجمعة، عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

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وشدد المشري على «حرص المجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبذل كل الجهود لحلّ العقبات التي تحول دون إجراؤها».

بدوره، قال أونماخت إن الاتصال كان «بناء» ونقل خلاله إلى المشري «مخاوفه بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات»، وشدد على «الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف».

والثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا الجلسة، وأكد لاحقًا أن الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

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