مجلس الأعمال التركي الليبي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة يضر ‏بمصالحنا في ليبيا

علق رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي لمجلس العلاقات ‏الاقتصادية الخارجية، مرتضى كرانفيل، على قرار مجلس النواب ‏بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، بوصفه أنه يضر بالمصالح ‏التركية الليبية.‏

وقال كرانفيل في بيان نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، إنه ‏”يجب العدول عن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة في ‏أسرع وقت ممكن”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “الشعب الليبي لم يعد يريد الحرب إنما السلام، وعلى ‏جميع الأطراف التفكير في مستقبل ليبيا والليبيين، وليس مصالحهم ‏الخاصة”، بحسب قوله.

ودعا إلى “احترام الحكومة المؤقتة المنتخبة بإشراف الأمم المتحدة ‏وإجراء انتخابات من خلالها، منوها إلى أنه على جميع الأطراف أن ‏تضع حداً للخطأ الذي ارتكب بسحب الثقة منها”، بحسب قوله.

وذكر أن |بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي الليبي ‏أعلنتا عن دعمهما لحكومة الوحدة المؤقتة، واصفا قرار سحب الثقة ‏بالخاطئ”، بحسب قوله.

وأوضح أن “الشعب الليبي بعد سنوات تنفس الصعداء مع الحكومة ‏المؤقتة، وبدأ يتعافى اقتصاديا ويجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا ‏إلى أن حكومة الدبيبة قامت بإدارة المرحلة بشكل جيد ووقفت دائمًا ‏إلى جانب الليبيين”، بحسب قوله.

وأتبع بقوله “حكومة الدبيبة، التي لها أيضا علاقات وثيقة مع تركيا، ‏أرادت أن تفعل كل ما بوسعها لتكسب البلاد زخما اقتصاديا، لكنها ‏لم تتمكن من تحقيق نجاح بنسبة 100٪ بسبب معارضة بعض ‏الأطراف، ورغم ذلك قدمت دعما اقتصاديا للشباب وربات المنازل ‏والعاطلين عن العمل والمعلمين”، بحسب قوله.

واستمر قائلا “صعود الدبيبة لم يكن مرغوبا به من قبل بعض ‏الشرائح، وتم قطع الطريق أمام الديمقراطية، ولكن حكومة الوحدة ‏الوطنية المؤقتة وصلت إلى السلطة بالتوافق وتولت إدارة المرحلة ‏بشكل جيد”، بحسب قوله.

واستدرك قائلا “الشعب الليبي لم يعد يريد الحرب إنما السلام، ‏وأوضحوا ذلك في تجمعات نظموها مؤخرا. وعلى جميع الأطراف ‏التفكير في مستقبل ليبيا والليبيين، وليس مصالحهم الخاصة”، بحسب قوله.

وتحدث كرانفيل عن أنه “يجب إنهاء الاضطرابات السياسية في ليبيا ‏في أقرب وقت ممكن، واحترام الحكومة المؤقتة المنتخبة بإشراف ‏الامم المتحدة وإجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة‎”، بحسب قوله.

وأتم بقوله: “على جميع الأطراف أن تضع حداً للخطأ.. ليبيا التي ‏بدأت تنهض من رمادها، يجب ألا تخسر سنواتها مرة أخرى”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

