مجلس الأعمال التركي الليبي: سحب الثقة من حكومة الدبيبة يضر ‏بمصالحنا في ليبيا

علق رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، مرتضى كرانفيل، على قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة، بوصفه أنه يضر بالمصالح التركية الليبية.
وقال كرانفيل في بيان نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، إنه ”يجب العدول عن قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة المؤقتة في أسرع وقت ممكن”، بحسب قوله.
ولفت إلى أن “الشعب الليبي لم يعد يريد الحرب إنما السلام، وعلى جميع الأطراف التفكير في مستقبل ليبيا والليبيين، وليس مصالحهم الخاصة”، بحسب قوله.
ودعا إلى “احترام الحكومة المؤقتة المنتخبة بإشراف الأمم المتحدة وإجراء انتخابات من خلالها، منوها إلى أنه على جميع الأطراف أن تضع حداً للخطأ الذي ارتكب بسحب الثقة منها”، بحسب قوله.
وذكر أن |بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجلس الرئاسي الليبي أعلنتا عن دعمهما لحكومة الوحدة المؤقتة، واصفا قرار سحب الثقة بالخاطئ”، بحسب قوله.
وأوضح أن “الشعب الليبي بعد سنوات تنفس الصعداء مع الحكومة المؤقتة، وبدأ يتعافى اقتصاديا ويجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة قامت بإدارة المرحلة بشكل جيد ووقفت دائمًا إلى جانب الليبيين”، بحسب قوله.
وأتبع بقوله “حكومة الدبيبة، التي لها أيضا علاقات وثيقة مع تركيا، أرادت أن تفعل كل ما بوسعها لتكسب البلاد زخما اقتصاديا، لكنها لم تتمكن من تحقيق نجاح بنسبة 100٪ بسبب معارضة بعض الأطراف، ورغم ذلك قدمت دعما اقتصاديا للشباب وربات المنازل والعاطلين عن العمل والمعلمين”، بحسب قوله.
واستمر قائلا “صعود الدبيبة لم يكن مرغوبا به من قبل بعض الشرائح، وتم قطع الطريق أمام الديمقراطية، ولكن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وصلت إلى السلطة بالتوافق وتولت إدارة المرحلة بشكل جيد”، بحسب قوله.
واستدرك قائلا “الشعب الليبي لم يعد يريد الحرب إنما السلام، وأوضحوا ذلك في تجمعات نظموها مؤخرا. وعلى جميع الأطراف التفكير في مستقبل ليبيا والليبيين، وليس مصالحهم الخاصة”، بحسب قوله.
وتحدث كرانفيل عن أنه “يجب إنهاء الاضطرابات السياسية في ليبيا في أقرب وقت ممكن، واحترام الحكومة المؤقتة المنتخبة بإشراف الامم المتحدة وإجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة”، بحسب قوله.
وأتم بقوله: “على جميع الأطراف أن تضع حداً للخطأ.. ليبيا التي بدأت تنهض من رمادها، يجب ألا تخسر سنواتها مرة أخرى”، بحسب قوله.
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