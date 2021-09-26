السني: عرضنا على المنفي والمنقوش تحديات عمل بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة

قال طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة: إنه في ختام اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة في نيويورك ، التقى كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بفريق البعثة الليبية بنيويورك، حيث أثنى كلاهما على عمل البعثة ونشاطاتها لإنجاح مشاركة ليبيا خلال الاسبوع رفيع المستوى.

وتابع السني في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر: “خلال اللقاءات جرى استعراض عمل البعثة ومشاركاتها في اللجان المتخصصة بالجمعية العامة والمنظمات الأممية المتخصصة، وكذلك نقاش أهم التحديات التي تواجه عمل البعثة وسبل الارتفاع بمستوى التنسيق بينها وبين الإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وأجهزة الدولة المختلفة”.

من جهته أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع تناول مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.

وقد دعا المنفي الجميع للعمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد.