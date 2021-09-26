خالد مازن: الليبيون أثبتوا في “ميدان الشهداء” أنهم لن يتنازلوا عن حقهم

أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بـ”تظاهرات الجمعة” التي طالبت بإسقاط مجلس النواب.

وقال مازن في تغريدة على “تويتر”: “أثبت الليبيون أمس في ميدان الشهداء وغيره من الميادين في كافة المدن أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم ووجهوا رسالة للداخل والخارج عن رغبتهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن السلام هو الحل وأن الحروب لا مكان لها في مستقبل ليبيا”.

الجدير بالذكر أن ما يدعى مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، دعا الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، أمس الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، على حد تعبيره.