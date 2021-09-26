المنفي: الرئاسي سيتدخل حال عدم مقدرة الأمم المتحدة والنواب والأعلي على إيجاد حل قانوني للانتخابات

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه سيحث المرشحين في الانتخابات المقترحة في ديسمبر المقبل على عدم المشاركة ما لم يكن هناك إجماع على الإطار القانوني للتصويت.

وأضاف المنفي في تصريحات خاصة لوكالة رويترز في نيويورك، أن هدفه هو التأكد من المضي قدما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر المقبل، متابعا عدم وجود رؤية مناسبة لهذه الانتخابات (عدم وجود) هذا النوع من الإجماع هو بحد ذاته مخاطرة.

وتابع المنفي، المشكلة لا تتعلق بشرعية القوانين إنها مشكلة سياسية، وأن الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية.

وقال المنفي، هذا طريق دستوري وهو المسؤولية الرئيسية للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، متابعا، من الضروري التأكد قبل أي انتخابات من وجود اتفاق على أساسها القانوني وأن جميع المرشحين سيوافقون على قبول النتائج.

وقال: “إذا لم يتوصلوا إلى إجماع ، فعندئذ نضحي – فلننسحب جميعًا من هذه العملية ونتنحى، متابعا المجلس الرئاسي لن يتدخل إلا إذا كانت الهيئات الأخرى – مجلس النواب والمجلس الأعلى والأمم المتحدة ومنتدى الحوار – غير قادرة على حل إطار قانوني، وهدفنا هو التأكد من إجراء الانتخابات وتسليمها يوم 24 مهما حدث”.