وزير الخارجية المصري: نؤكد على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، “كخطوة مهمة نحو تثبيت الاستقرار”، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لاستتباب الأوضاع في ليبيا.

شكري، شدد على أهمية الدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة تصون مقدرات ليبيا وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات، مجددا تأكيده على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها كخطوة هامة نحو تثبيت الاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع لدول جوار ليبيا، الذي عقد في نيويورك أمس، وفق ما نشر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ.

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