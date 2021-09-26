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مازن يبحث مع رئيس غرفة إدارة كورونا أعمالها المنجزة وخطتها المرحلة المقبلة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد وزير الداخلية خالد مازن ،على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والعمل على اتخاذ كافة سبل الوقاية من هذا الفيروس لجميع منتسبي وزارة الداخلية؛ جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا عميد يوسف بلبان السبت.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، أكد مازن على ضرورة العمل بكل جدية في متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من هذا الفيروس وضرورة التعاون مع الجهات الصحية ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

‏ومن جهته استعرض عميد يوسف بلبان آخر الأعمال المنجزة من قبل الغرفة الرئيسية ‏والخطة الموضوع للمباشرة في أخذ مسحات ومنح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة بالإضافة إلى ما تقوم به من عمليات التعقيم للمقار الأمنية التابعة للوزارة للحد من تفشي وباء كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

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خالد مازن كورونا وزير الداخلية

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صحيفة الساعة 24

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