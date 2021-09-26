اقعيم والزناتي يشكلان لجنة لمتابعة أداء المستشفيات في بنغازي

التقي وزير الصحة علي الزناتي، بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، لبحث قصور الخدمات بالمستشفيات في بنغازي.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الداخلية، “تم تشكيل اللجنة وتكليفها بشكل عاجل لتلبيةً لمُناشدة وشكاوى المواطنين المُستمرة حول الإهمال والخدمات السيئة وتقاعص الكوادر الطبية في بعض المُستشفيات بالإضافة إلى عدم الإلتزام بأسعار الكشوفات والعمليات المُعتمدة من وزارة الصحة مايُعتبر فساد إداري ومالي واستغلال لحاجة المواطن وعدم الشعور بالمسؤولية إتجاه الحالات المُترددة على المُستشفيات والمصحات العامة والخاصة بمدينة بنغازي”.

وتابع الإيجاز: “تم تشكيل اللجنة من رئيس وأعضاء قانونيين واختصاصيين بالمجال الصحي وبدورها ستلتزم اللجنة بتقديم تقرير يومي مُفصل الوكيل بالوضع الراهن للمُستشفيات والمصحات المُخالفة للقوانين والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة لتتم إحالة كل شخص ساهم في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين للتحقيق إلى أن ترتقي المنشآت الطبية للمستوي المزعوم بكوادر ملتزمة بتقديم المُساعدة الطبية للجميع على مدار الساعة”.

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