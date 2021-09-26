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محمد عبدالله: أتوقع طرح قانون “استقرار ليبيا” للتصويت بالكونجرس خلال الأيام المقبلة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد محمد عبد الله مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة، بمشروع القانون الأمريكي “تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وقال عبد الله في تغريدة على “تويتر” إن القانون “يدعم عملنا لوقف الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار ويظهر دعمًا واسع النطاق في الكونغرس الأمريكي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا”، مردفا: “المشاركة الإيجابية من قبل المجتمع الدولي في هذه اللحظة هي جزء مما هو مطلوب لتحقيق ديمقراطية دائمة في ليبيا”.

وأضاف: “سيتطلب هذا القانون من الرئيس الأمريكي تقديم قائمة بالأشخاص الذين سيتم معاقبتهم في غضون 180 يومًا من التشريع، وستقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنويًا، ومن المتوقع أن يطرح القانون للتصويت في مجلس النواب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

وفي أبريل الماضي، مررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع، قانون استقرار ليبيا الخاص بالولايات المتحدة، والمقدم من النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تيد دويتش و3 نواب آخرين، والذي قدمه لأول مرة أمام اللجنة في أكتوبر 2019.

وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
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صحيفة الساعة 24

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