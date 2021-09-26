الدغيلي: لن يتم إسقاط البرلمان إلا من خلال الذهاب إلى الانتخابات يوم 24 ديسمبر

ليبيا – أبدت عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي رأيها بشأن الأصوات المطالبة بإسقاط مجلس النواب.

الدغيلي كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن على هذه الأصوات أن تعلم إن إسقاط مجلس النواب لا تتم إلا من خلال الذهاب إلى إجرلاء الانتخابات التشريعية في البلاد يوم الـ24 من ديسمبر المقبل.

وتابعت كاتبة:”الانتخابات هي الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة التي تعيشها ليبيا هذه الأيام ولكل من يريد إسقاط البرلمان المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر”.

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