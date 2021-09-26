عن مظاهرة الإنقلاب على البرلمان.. وزير الداخلية: الليبيون أثبتوا في “ميدان الشهداء” أنهم لن يتنازلوا عن حقهم

أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بـ”تظاهرات الجمعة” التي طالبت بإسقاط مجلس النواب.

مازن، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: “أثبت الليبيون أمس في ميدان الشهداء وغيره من الميادين في كافة المدن أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم ووجهوا رسالة للداخل والخارج عن رغبتهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن السلام هو الحل وأن الحروب لا مكان لها في مستقبل ليبيا”.

الجدير بالذكر أن ما يدعى مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، دعا الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، أمس الجمعة، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، على حد تعبيره.

وخصصت حكومة الوحدة الوطنية حافلات أمس الجمعة لنقل المتظاهرين من عدد من المدن إلى طرابلس، ووفرت لهم وجبات خفيفة قبل إعادتهم ليلا إلى مدنهم، وألقى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كلمة للمتظاهرين في ميدان الشهداء، بعدها شهد قران عدد من الشباب المنتفعين بمنحة مبادرة الزواج والذين أقيم لهم حفل غنائي ليلا احتفالا بعرسهم.

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