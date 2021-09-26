الدبيبة يتابع سير العمل بمشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني

ليبيا – تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سير العمل بمشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني بخطة عودة الحياة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى توقف العمل بهذا الطريق الحيوي منذ 10 سنوات رغم كونه يربط بشكل رئيسي العاصمة طرابلس بالمدن في سهل الجفارة والجبل الغربي.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يتم استكمال العمل بهذا الطريق قبل نهاية العام الجاري حيث تقدر نسبة الإنجاز حاليًا مايزيد عن 55% ويتم تنفيذها من قبل الشركة الليبية العمرانية بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

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