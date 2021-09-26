الضراط: أتوقع طرح قانون “استقرار ليبيا” للتصويت بالكونجرس خلال الأيام المقبلة

أشاد مبعوث الدبيبة إلى الولايات المتحدة محمد الضراط، بمشروع القانون الأمريكي “تحقيق الاستقرار في ليبيا”.

الضراط، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: إن القانون “يدعم عملنا لوقف الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار ويظهر دعمًا واسع النطاق في الكونغرس الأمريكي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا”، مردفا: “المشاركة الإيجابية من قبل المجتمع الدولي في هذه اللحظة هي جزء مما هو مطلوب لتحقيق ديمقراطية دائمة في ليبيا”.

وأضاف: “سيتطلب هذا القانون من الرئيس الأمريكي تقديم قائمة بالأشخاص الذين سيتم معاقبتهم في غضون 180 يومًا من التشريع، وستقوم حكومة الولايات المتحدة بتحديث القائمة سنويًا، ومن المتوقع أن يطرح القانون للتصويت في مجلس النواب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

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