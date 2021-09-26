الغويل يعقد أول اجتماعاته مع الجالية الليبية في مصر لبحث مشكلاتهم

عقد سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ورئيس اللجنة المشكلة للتعرف على الصعوبات التي تعانيها الجالية الليبية الموجودة في جمهورية مصر العربية بقرار رقم 360 لسنة 2021، أول اجتماعاته مع الجالية الليبية و ذلك للنظر في العراقيل و الصعوبات التى تواجههم.

وبحسب إيجاز صحفي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، تم الاتفاق على آليات انطلاق العمل خلال المدة القادمة لحلحلة المشاكل المتعلقة بالملف الطبي و الملف التعليمي و ملف المهجرين، وقد أكد المجتمعون على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة لإنقاذ ليبيا و تكريس حالة بناء السلام و الاستقرار.