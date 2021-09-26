«الأرصاد»: اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، والذي سيكون ملحوظا مع منتصف الأسبوع.

وقال المركز، في نشرته للأحوال الجوية اليوم، إن السماء ستكون قليلة السحب، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و36 درجة على معظم الأنحاء.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة حتى جبل نفوسة :

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة المساء على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال تكوّن ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل اليوم على غدامس 39 درجة مئوية، وتتراجع يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا