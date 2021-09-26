رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

نيويورك 25 سبتمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، أمس السبت، رئيس وأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول الاجتماع مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية.

هذا و وضع رئيس البعثة، المندوب الدائم لليبية لدى الأمم المتحدة، “طاهر السني”، الرئيس في صورة ما تواجهه من تحديات، كما استعرض مشاركاتها لجان الجمعية العامة، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

و دعا الرئيس، الجميع للعمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد. (وال _ نيويورك) ف م / ه ع

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