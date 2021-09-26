بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 26 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا ويكون ملحوظ مع منتصف الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة المساء على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ، وتسجل تراجع من يوم الثلاثاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال تكوّن ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30) مْ على اغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (31- 36) مْ وتسجل اليوم على غدامس(39) مْ ،وتتراجع يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (32- 34) مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:58).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:58).