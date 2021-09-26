الارصاد: اجواء اكثر اعتدالا وأمطار في هذا الموعد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 24/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث الحرارة القصوى فى معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ( سبتمبر) و تتراوح على اغلب المنـــاطق ما بين ( 26 – 33 ) مْ ، بينما تكون مرتفعة على (غدامس ) تسجل (39) مْ .

وبحسب التقرير تنشط الرياح نسبياً مساء اليوم على مناطق الساحل الغربي مما قد تسبب في اثارة الاتربة والغبار.

ومن المتوقع وفقا للتقرير ان تكون الاجواء اكثر اعتدالا مع منتصف الاسبوع خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة مع تكاثر للسحب من حين لاخر على اغلب مناطق الشمال، يتخللها سقوط امطار يوم الاربعاء على مناطق الشمال الشرقي، و تشمل بعض مناطق الشمال الغربى نهاية الاسبوع.