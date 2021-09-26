الدغيلي: إسقاط البرلمان لا يكون إلا بالذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر

دعت سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار السياسي، جميع الأطراف الليبية الالتزام بالانتخابات المقبلة، مستنكرة الدعوات المطالبة بإسقاط مجلس النواب عبر التظاهرات.

وقالت «الدغيلي» في تغريدة عبر «تويتر» رصدتها «الساعة 24»: «لكل من يريد إسقاط البرلمان.. المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر».

وأضافت في تغريدة أخرى، «‏إسقاط البرلمان لا يكون إلا بالذهاب الى انتخابات 24 ديسمبر، الإنتخابات هى الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة التي تعيشها ليبيا هذه الأيام».

الجدير بالذكر أن ما يدعى مجلس البحوث والدراسات الشرعية، التابع لدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، دعا الليبيين إلى الخروج في مختلف المدن والقرى، الجمعة الماضية، للدعوة إلى إسقاطِ مجلسِ النواب، على حد تعبيره.

وخصصت حكومة الوحدة الوطنية حافلات الجمعة لنقل المتظاهرين من عدد من المدن إلى طرابلس، ووفرت لهم وجبات خفيفة قبل إعادتهم ليلا إلى مدنهم، وألقى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كلمة للمتظاهرين في ميدان الشهداء.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب دعت الأعضاء لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية في جلسة الاثنين القادم، فيما انتهى المجلس من قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.