المنفي يتفقد البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس وأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، إلى العمل بوتيرة تتوافق مع المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب الكثير من الجهد على حد وصفه.

جاء ذلك خلال لقاء للمنفي مع أعضاء البعثة في نيويورك تناول فيه مهام البعثة عبر اللجان المتخصصة في الجمعية العامة، والمنظمات الأممية، ودورها في توضيح موقف ليبيا في مختلف القضايا الدولية وفق بيان الرئاسي

من جانبه استعرض رئيس البعثة طاهر السني التحديات التي تواجه عمل البعثة، ومشاركتها في اللجان الدولية التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن المنفي يترأس وفد بلاده المشارك في الاجتماع 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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