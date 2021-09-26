الأحوال المدنية ترد على ما يتداول بشأن منح رقم وطني لسيف الإسلام

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رد المتحدث الرسمي لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية حسام الوكواك على ما تناولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول استخراج الرقم الوطني لسيف الإسلام معمر القذافي

وقال الوكواك في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إن رئيس المصلحة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻣﻨﺢ في وقت سابق ﺃﺭﻗﺎمًا ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺻﻔﻴﺔ ﻓﺮﻛﺎﺵ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ.

وذكر الوكواك أن بالتمر نفى كذلك تعرﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أكد أن الانحياز للوطن وللمواطنين البسطاء خيار لا رجعة فيه ، قائلا :”لن نصطف مع أحد على حساب حرية وسيادة ووحدة ليبيا بلد الطيوب، وحيادنا موضوعي ينادي بأن تكون المصالحة الوطنية مصالحة عادلة، ترجع حقوق المظلومين، وتجر الظالمين للعدالة”.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليومين الماضيين أنباء تفيد بأن مصلحة الأحوال المدنية أصدرت رقمًا وطنيًا لسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق.